Трамп напомнил Макрону о провале французов во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп в Twitter издевательски прокомментировал желание главы Франции Эммануэля Макрона создать единую европейскую армию.

«Эммануэль Макрон предлагает создать собственную [европейскую] армию, чтобы защититься от США, Китая и России. В Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия — и чем это закончилось для Франции? В Париже уже начинали учить немецкий язык до того, как подоспели американцы. Платите за НАТО или смотрите сами!» — написал американский лидер.

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Ранее, 10 ноября, Трамп отреагировал на проект европейской армии в своем аккаунте, подчеркнув, что страны ЕС недостаточно вкладываются в бюджет НАТО. Тогда он назвал предложение оскорбительным.

Заявление Макрона прозвучало 6 ноября. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.

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