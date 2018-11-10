Трамп оскорбился предложением Макрона создать европейскую армию

Президент США Дональд Трамп назвал «оскорбительным» предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единой европейской армии для защиты от Китая, России и США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!» — написал он.

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Заявление Макрона прозвучало 6 ноября. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Макрон также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.

К созданию единой армии неоднократно призывал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Эта идея существует дольше, чем сам Евросоюз: впервые о военном договоре в Европе заговорили после Второй мировой войны, в 1948 году. Тогда Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о «коллективной самообороне». В 1954-м к нему присоединились ФРГ и Италия, и в таком составе и под названием Западноевропейского союза он просуществовал до 2011 года.

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