Макрон захотел защитить Европу от Китая, России и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к созданию единой европейской армии для защиты от Китая, России и США. Об этом сообщил The Local.

«Когда президент [США Дональд] Трамп выходит из договора о разоружении, заключенном после того, как в 1980-х Европу потряс ракетный кризис, кто оказывается главной жертвой? Европа и ее безопасность, — сказал глава французского государства. — Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую армию Европы».

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По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Макрон не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов. «Мы подверглись попыткам проникновения в киберпространстве и многочисленным вмешательствам в наши демократические процессы», — заявил французский лидер, говоря о страхе перед Россией.

Он также отметил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы» и предостерег об опасном подъеме национализма.

11 ноября Макрон примет у себя десятки мировых лидеров в честь столетия окончания Первой мировой войны. В числе гостей будут президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

К созданию единой армии неоднократно призывал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Эта идея существует дольше, чем сам Евросоюз: впервые о военном договоре в Европе заговорили после Второй мировой войны, в 1948 году. Тогда Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о «коллективной самообороне». В 1954-м к нему присоединились ФРГ и Италия, и в таком составе и под названием Западноевропейского союза он просуществовал до 2011 года.

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