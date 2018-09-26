Путин отметит 100-летие окончания Первой мировой в Париже

Президент России Владимир Путин посетит Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в среду, 26 сентября.

«Там же в это время будет Дональд Трамп (президент США)», — написал он.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле получили приглашение Франции посетить праздничные мероприятия.

«Приглашение получено, и мы его рассматриваем в позитивном контексте, очевидно, в ближайшее время наступит пора обсуждения с Францией конкретных вопросов, связанных с поездкой», — цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, на мероприятие собираются лидеры 50 стран. Он подчеркнул, что конкретные встречи российского лидера с иностранными коллегами пока не прорабатываются, однако «еще время есть, чтобы более предметно обсудить — это касается и Трампа».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на визит Путина в ноябре.

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