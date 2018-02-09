Президент Франции посетит ПМЭФ по приглашению Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается приехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в этом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в Париже.

Приглашение на форум передал Макрону лично президент России Владимир Путин в мае 2017 года на переговорах в Версале. Также в Париже рассматривали возможность визита в Россию в декабре 2017 года или в самом начале января 2018-го, но от этого варианта отказались, чтобы поездка французского лидера не совпала с каникулами.

Отмечается, что решение о визите Макрона на ПМЭФ уже фактически принято, однако пока о нем решили не объявлять публично. «Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — пояснил собеседник «Коммерсанта».

Москва рассчитывает, что встреча в Санкт-Петербурге поможет в первую очередь урегулировать вопросы по Украине, в частности, по российской инициативе о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе. Также, как полагают в дипломатической среде, визит президента Франции позволит сдвинуть отношения России и стран Запада в сторону нормализации.

В конце первого полугодия 2018 года Евросоюз намерен обсудить вопрос о продлении экономических санкций в отношении России. Основанием для их введения стало отделение Крыма от Украины в 2014 году после референдума, в ходе которого свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. Украина и большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными.

ПМЭФ пройдет в этом году с 24 по 26 мая.

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