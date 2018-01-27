Сурков рассказал о миссии ООН на Украине

Новые предложения США по российской инициативе о развертывании на юго-востоке Украины миссии ООН выглядят реализуемыми. Об этом сообщил ТАСС помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

«Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — сказал он.

Сурков особенно отметил довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. «Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся», — подчеркнул он и добавил, что российская сторона внимательно изучит предложения и даст ответ, после чего состоится новая встреча с Волкером.

Также Сурков отметил, что позиции России и США полностью совпадают по части решения ряда гуманитарных проблем Донбасса, таких как обмен пленными, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей услугами связи

Ранее помощник президента России и спецпредставитель Госдепартамента США трижды встречались для переговоров по ситуации на юго-востоке Украины: 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде.

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