Раскрыты планы США вывести войска из Европы для улучшения отношений с Россией

Заместитель помощника президента США Дональда Трампа по стратегическому планированию Кевин Харрингтон предлагал вывести из Восточной Европы часть американских войск для улучшения отношений с Москвой. Об этом сообщают журналисты издания Daily Beast со ссылкой на двух бывших представителей администрации.

С подобной инициативой политик выступил еще в феврале 2017 года. Отмечается, что Харрингтон обсуждал эту идею с другими высокопоставленными чиновниками Белого дома, однако она так и не нашла поддержки.

Как отмечает издание, несмотря на то, что предложение в итоге не было принято, это стало первым известным случаем, когда в окружении американского лидера предлагали переместить военные силы США в угоду России.

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Заместитель помощника Трампа также полагал, что антироссийские экономические санкции наносят вред и Вашингтону.

США, ЕС, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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