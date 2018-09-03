Макрон назвал мечту Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, «мечтает о развале ЕС». Об этом он рассказал в интервью шведскому телевидению, сообщает РИА Новости.

«Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — отметил Макрон.

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Поводом для вопроса стала избирательная кампания в Швеции, которая проводится в связи с парламентскими выборами 9 сентября. Одного из лидеров социал-консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона спросили, кто ему импонирует — Макрон или Путин. Он отказался отвечать на вопрос, объяснив это нежеланием делать какой-либо выбор.

15 июля прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Французский лидер тогда отметил, что эта встреча позволит двум сторонам продолжить диалог по поводу международных и региональных вопросов, в том числе и по ситуации в Сирии.

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