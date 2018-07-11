Кремль анонсировал контакты Путина и Макрона на финальном матче ЧМ-2018

Контакты президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который намерен прибыть на финал чемпионата мира по футболу, состоятся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 11 июля.

«Контакты будут обязательно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Макрон с супругой посетит финальный матч футбольного чемпионата, который пройдет в Москве в воскресенье, 15 июля. Соперник сборной Франции определится 11 июля в ходе встречи между командами Англии и Хорватии.

Накануне Макрон присутствовал на полуфинальной игре в Санкт-Петербурге между сборными Франции и Бельгии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

В последний раз Путин и Макрон встречались в конце мая в ходе Петербургского экономического форума.

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