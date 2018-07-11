Моуринью оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Португальский тренер Жозе Моуринью, выступающий экспертом на чемпионате мира-2018, высоко оценил выступление сборной России на турнире. Его слова передает RT.

«Все говорили, что Россия вылетит на групповом этапе. Но она вышла в плей-офф и феноменально сыграла в матчах с испанцами и хорватами», — заявил 55-летний специалист. Также Моуринью отметил подрастающее поколение сборной России в лице Александра Головина и Дениса Черышева.

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Сборная России остановилась в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова проиграла хорватам в 1/4 финала. Судьба матча решилась в серии пенальти, где победу одержали хорваты (4:3).

В 1/8 финала Россия в серии пенальти обыграла Испанию (4:3). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Финал чемпионата мира пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля. Первым финалистом стала сборная Франции, обыгравшая бельгийцев со счетом 1:0. Вторую путевку получит победитель матча между Англией и Хорватией, который состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

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