Германия и Франция решили создать Совет безопасности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили предложения по реформированию Европейского союза и выступили за создание Совета безопасности ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.

По словам Меркель, дискуссия открыла новые возможности для развития Евросоюза и сотрудничества между странами.

Ранее канцлер Германии после встречи с Макроном на полях германо-французских межправительственных консультаций в немецком замке Мезеберг заявила, что поддерживает планы по укреплению внешних границ Евросоюза.

Она также отметила необходимость унифицировать «стандарты для миграции» в страны Евросоюза таким образом, чтобы у беженцев не было возможности выбирать, в какую страну шенгенской зоны обращаться за получением вида на жительство.

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