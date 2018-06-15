Мир напугали шуткой про раскол блока Меркель

Мир испугали информацией о расколе крупнейшего политического блока Германии, состоящего из партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), которые возглавляют канцлер Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер. Об этом пишет T-Online.

«Срочно. Политическая бомба из Гессена. По данным [депутата местного ландтага от партии ХДС Фолькера] Буфьера, Зеехофер разрывает коалицию с ХДС. Меркель проинформирована, пресс-конференция в 15:00. Детали последуют», — говорилось в записи на подтвержденной Twitter-странице, названной hr Tagesgeschehen. Это дало основание полагать, что аккаунт принадлежит общественной телерадиокомпании земли Гессен Hessischer Rundfunk.

Twitter-страница Морица Хюртгена

Информации поверили крупные СМИ, в том числе агентство Reuters. Однако вскоре представители Hessischer Rundfunk опровергли наличие у них такого аккаунта в соцсети. Оказалось, что срочная новость — выдумка редактора немецкого сатирического журнала Titanic Морица Хюртгена (Moritz Hürtgen). Ради этого он даже изменил название и дизайн своей страницы в Twitter.

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Обе партии вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию. Как отмечает Reuters, ХСС практически сразу же опроверг данные о расколе. Представитель партии Ханс Михельбах заявил, что появившаяся информация — «мусор», а блок и коалицию намерены сохранять.

14 июня сообщалось, что Меркель и Зеехофер не могут договориться и согласовать единую линию в отношении миграционной политики. Отмечалось, что вечером 13 июня они провели 2,5-часовые переговоры, которые завершились без результата.

Христианско-демократический союз возник в 1945 году. В том же году был создан его баварский партнер — Христианско-социальный союз. Две партии-сестры как бы поделили сферы влияния: ХСС занимается исключительно Баварией и не составляет конкуренции ХДС в других федеральных землях. Выступая единым блоком, оба союза тем не менее самостоятельны и организационно совершенно независимы.

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