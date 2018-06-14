Мир
 
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста→
Последние новости
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется
Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной
Суд Лондона принял иск родных Доктора Лизы и других жертв крушения Ту-154 в Сочи
Ловкий пес помог хозяйке пробраться в запертый дом и прославился
Доказана польза религии для продолжительности жизни
Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира
Москвичей призвали оставить ужей в покое  
Новости партнеров

Немецкие власти рассорились из-за мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер не могут договориться и согласовать единую линию в отношении миграционной политики. Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что политики встречались вечером 13 июня. Их переговоры продолжались 2,5 часа и завершились без результата.

Меркель возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС), а Зеехофер — баварский Христианско-социальный союз (ХСС). Обе партии на протяжении многих лет составляют блок и вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию.

Зеехофер еще на посту премьер-министра федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев в ФРГ, занимал жесткую позицию по отношению к мигрантам. Сообщается, что он предлагает отказывать прибывающим в предоставлении убежища прямо на немецкой границе.

Меркель с подобным предложением не согласна. В настоящее время мигранты могут попасть в Германию и подать там заявки на получение убежища, а потом ожидать решения по своему делу внутри страны.

Согласно данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, с 2015-го по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.

В Германии миграционную проблему вновь стали обсуждать после того, как мигрант из Ирака изнасиловал и убил 14-летнюю Сусанну Фельдман.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Merkel macht Seehofer Kompromissvorschlag im Asylstreit
Мигрант попросил убежища в Германии, изнасиловал девочку и попался
Венгрия задумала сажать в тюрьму за помощь мигрантам
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
14:26Сегодня

Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется

04:02Сегодня

Директор престижной школы полностью «облапал» ученицу на костылях и попал в суд

12:44Сегодня

Дочь Трампа хотела похвастаться знанием китайского и опозорилась

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
19:2213 июня

ОЗХО подтвердила химатаку в сирийской Хаме

12:19Сегодня

Австралийские военные пожаловали в Афганистан с нацистским флагом

09:46Сегодня

США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

Мир00:02 8 июня

Черный товар

Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
16:1613 июня

Российские «Панцири» помогут сирийцам против Израиля

04:29Сегодня

Трамп объяснил необходимость России в G7

05:48Сегодня

В Сербии попросили признать Крым

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Суд Лондона принял иск родных Доктора Лизы и других жертв крушения Ту-154 в Сочи
Кремль высказался о сексе россиянок с футбольными болельщиками
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
Голодавшие в Приморье сироты согласились прекратить протест
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется
Немецкие власти рассорились из-за мигрантов
Дочь Трампа хотела похвастаться знанием китайского и опозорилась
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Австралийские военные пожаловали в Афганистан с нацистским флагом
США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украину уличили в обмане
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Савченко написала письмо Путину
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной
Правительство повысит НДС
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Правительство поддержит попавшие под санкции нефтяные компании
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск
Установлена причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Эксперт назвал «ахиллесову пяту» США
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Доказано существование маловероятной эволюции
В США указали на «проблемы в Москве» из-за сирийского «Томагавка»
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира
Моуринью оценил шансы россиян в матче с Саудовской Аравией
Хулен ЛопетегиИспания уволила главного тренера
До старта чемпионата мира сутки? Не проблема!
Разоблачитель допинга испугался ехать на чемпионат мира в Россию
Овечкин надел футболку задом наперед, побрился и стал мемом
Сборная России по футболу обойдется без благословения церкви
Все материалы
Культура
Конец прекрасной эпохи
Умер Станислав Говорухин
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
Ольга Бузова потеряла голос
Умер Станислав Говорухин
PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости
Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
Лубутен отвоевал красную подошву
Девушек решили защитить от домогательств сексуальными платьями
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Пассажиры падающего самолета поделились своими впечатлениями
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Японец вернулся домой через год после собственной кремации
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Американец спрятал фекалии в конверте и доказал свою опасность
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
UAZ сделал «футбольный» Patriot за миллион рублей
Skoda Kodiaq RS установил рекорд Нюрбургринга
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы