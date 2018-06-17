Глава полиции Германии устал от Меркель с мигрантами

Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что устал договариваться с канцлером Ангелой Меркель, с которой он расходится во взглядах на проблему нелегальной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag в воскресенье, 17 июня.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — минимум дважды сказал Зеехофер в ходе совещания членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом. Совещание прошло еще 14 июня.

Между ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции, уточняет ТАСС. Канцлер добивается принятия общеевропейского решения этой проблемы, однако баварский ХСС и глава МВД настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе.

Разногласия между близкими партиями, составляющими крупнейший политический блок Германии, по мнению агентства, грозят привести к правительственному кризису.

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15 июня в Twitter-аккаунте, якобы принадлежащем телерадиокомпании земли Гессен Hessischer Rundfunk, объявили о расколе блока ХДС/ХСС. Вскоре оказалось, что новость была фейковой, как и сам аккаунт.

В тот же день австрийский канцлер Себастьян Курц призвал создать антимигрантскую ось Вена — Берлин — Рим, чтобы проводить более жесткую политику на границах Евросоюза. Он подчеркнул, что значительная группа государств в Европейском союзе сегодня разделяет позицию Вены. Австрия стала председателем ЕС на ближайшие полгода.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек. Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

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