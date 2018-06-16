Трамп прокомментировал «плохое фото» с Меркель

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резонансное фото с саммита «Группы семи», на котором канцлер Германии Ангела Меркель нависает над ним. Об этом он написал в своем Twitter.

«У меня отличные отношения с Меркель, но фейковые СМИ публикуют только плохие фото с переговоров, на которых я прошу то, чего не требовал ни один президент США. Фейковые СМИ утверждают, что я не поладил с другими лидерами G7, они неправы. Снова», — пояснил он.

Президент также прикрепил несколько фотографий с того же ракурса, на которых выражения лиц и позы участников мероприятия более расслаблены.

Ранее 16 июня газета The Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе G7 нагрубил минимум половине участников. В частности, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он назвал «жестоким убийцей», а президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявил, что «все террористы — в Париже».

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