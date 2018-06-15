Австрия решила возродить коалицию времен Второй мировой

Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал создать антимигрантскую ось Вена — Берлин — Рим, чтобы проводить более жесткую политику на границах Евросоюза. Об этом сообщает The Independent.

По словам Курца, это необходимо для сокращения числа нелегальных мигрантов в ЕС. Глава правительства пояснил, что подобное региональное сотрудничество обосновано, поскольку «люди, которые попадают в Италию, чаще всего переезжают в Австрию». Те, кто не желает подавать запрос об убежище там, затем перебираются в Германию, добавил Курц.

Материалы по теме В тени кебабов Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки

Канцлер отметил, что существует серьезная потребность в обновлении миграционной системы в ЕС. Он подчеркнул, что значительная группа государств в Европейском союзе сегодня разделяет позицию Вены. «Решения о том, кто приезжает, должны принимать европейцы, а не нелегальные мигранты», — пояснил Курц.

При этом многим в Европе не понравилась формулировка об оси, которую употребил Курц. Это связано с тем, что во время Второй мировой войны, когда Австрия была частью Германии, существовала ось Берлин — Рим — Токио, то есть военный союз Германии, Италии, Японии и их союзников.

Австрия на полгода станет председателем ЕС с 1 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!