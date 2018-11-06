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Встрече Путина и Трампа помешал Макрон

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон помешал проведению полноформатной встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его данным, именно французская сторона не пожелала, чтобы переговоры перетянули на себя внимание с мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. «Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи, (...) и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин не сможет провести полноценную встречу с Трампом из-за плотного графика мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.

Он уточнил, что главы двух государств проведут короткую встречу «на ногах» и определятся, когда пройдут переговоры в полноценном формате.

5 ноября Трамп усомнился в том, что сможет встретиться с Путиным в Париже 11 ноября. Вместе с тем американский президент подтвердил встречу с российским коллегой на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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