Трамп усомнился в предстоящей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Его слова приводит Reuters.

«Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, подходящее ли это место. Я собираюсь в Париж по другим причинам. <...> Я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет», — сказал Трамп.

Также президент США подтвердил встречу с российским коллегой на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

2 ноября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров России и США в Париже будет краткой, а на саммите «Большой двадцатки» пройдут полномасштабные переговоры. По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается.

Встреча двух президентов была запланирована на 11 ноября в Париже после праздничных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Ожидается, что в торжестве примут участие лидеры 50 стран.

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