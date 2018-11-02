Определен формат предстоящих встреч Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой, а на саммите «Большой двадцатки» пройдут полномасштабные переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 2 ноября.

По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается. «Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока», — сказал он.

Встреча двух лидеров запланирована на 11 ноября в Париже после праздничных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Ожидается, что в торжестве примут участие лидеры 50 стран.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главная цель беседы в Париже — «сверить часы» по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в столице Аргентины в ноябре.

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