Трамп ответил Путину на предложение о встрече

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести двусторонний саммит 11 ноября в Париже. Об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.

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«Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится», — сказал глава американского государства. Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.

23 октября Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что они достигли предварительной договоренности о проведении двустороннего саммита президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны. Ранее такое предложение прозвучало со стороны Путина на встрече с Болтоном.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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