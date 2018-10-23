Советник Трампа помянул погибших в Керчи и Немцова

Советник президента США по безопасности Джон Болтон посетил место убийства Бориса Немцова во время визита в Москву. Об этом говорится в Twitter посольства США в России.

«Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения, — говорится в посте. — Память о нем продолжает вдохновлять людей». Болтон также возложил венок на месте убийства политика.

Помимо этого советник возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и цветы к памятнику городу-герою Керчи в память о погибших во время массового убийства в керченском политехническом колледже.

— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018, 10:35

22 октября Болтон приехал в Россию, чтобы обсудить российско-американские отношения и продолжить диалог, который состоялся в Хельсинки между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

17 октября четверокурсник керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил там несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Погибли 20 человек, стрелок в их число не входит.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

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