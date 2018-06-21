ФСБ вернулась к расследованию убийства Немцова и начала прессовать чеченцев

Следственный комитет (СК) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) вернулись к расследованию убийства Бориса Немцова, чтобы найти заказчика преступления и пистолет, из которого стреляли в политика. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным издания, силовики решили восполнить пробелы следствия, в частности установить роль в этом преступлении Руслана Мухудинова (в материалах дела он значится организатором убийства, но у следователей это вызывает сомнения), а также причастность бывшего командира роты батальона «Север» Руслана Геремеева. Помимо этого, остались вопросы относительно оружия, из которого было совершено преступление. Для выяснения этих обстоятельств «небывалому» прессингу в колониях подвергают пятерых осужденных за это преступление чеченцев.

Заур Дадаев в настоящее время находится в ИК-3 Иркутской области (он был этапирован под чужим именем — Яндиев Ислам Бекханович), Анзор Губашев — в ИК-9 в Карелии, Хамзат Бахаев — в ИК-11 в Кирово-Чепецке, Шадид Губашев в ИК-8 в Лабытнанги. Шестой фигурант дела Темирлан Эскерханов все еще находится в Москве в ожидании апелляционного рассмотрения приговора по делу об оскорблении следователя.

По словам источника «Росбалта», всем осужденным было предложено добровольно ответить на целый ряд вопросов с помощью полиграфа. Они отказались, и им назначили по году пребывания в строгих условиях содержания (СУС). Эта мера еще хуже, чем нахождение в ШИЗО, — в частности, осужденные полностью лишаются прогулок на воздухе.

Прокуратура уведомила колонию, где содержится Дадаев (по версии СК, он застрелил Немцова), о том, что он якобы сразу после освобождения планирует отбыть в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков. Тем самым, как утверждает «Росбалт», осужденного лишают возможности выйти по УДО.

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13 июля 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил шестерых чеченцев к срокам от 11 до 20 лет заключения.

10 октября 2017 года Верховный суд России смягчил осужденным приговор, сняв с них дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей с каждого.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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