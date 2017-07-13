Дадаев получил 20 лет за убийство Немцова

Московский окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей, а также лишил его звания лейтенанта и ордена Мужества. Отмечается, что приговор основывался на вердикте присяжных, признавших Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Материалы по теме Парадокс Дадаева Месть, заказ или приказ — «Лента.ру» анализирует основные версии убийства Бориса Немцова

Соучастники преступления приговорены к различным срокам лишения свободы — от 11 до 19 лет. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Гособвинение требовало приговорить убийцу Немцова к пожизненному заключению и оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие и суд считают Дадаева.