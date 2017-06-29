Дадаев признан виновным в убийстве Немцова

Присяжные признали Заура Дадаева виновным в убийстве оппозиционера Бориса Немцова и не заслуживающим снисхождения. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости.

Также жюри признало вину и других фигурантов дела — Хамзата Бахаева, Темирлана Эскерханова, а также братьев Анзора и Шадида Губашевых. Оглашение вердикта продолжается в Московском окружном военном суде.

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Изначально планировалось, что вердикт по делу об убийстве Немцова будет оглашен 27 июня. Однако в тот день суд исключил двух присяжных и перенес слушание на следующий день. При этом 28 июня вынесение вердикта вновь было отложено из-за усталости жюри.

Отмечалось, что присяжным предстоит ответить на 26 вопросов. 16 из них касаются обвинений пяти подсудимых в убийстве политика, остальные 10 — обвинений в незаконном обороте оружия.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие считает Дадаева.