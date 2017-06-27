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Присяжные удалились для вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова

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Коллегия присяжных удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает «Медиазона».

«Вы должны стремиться к принятию единодушного решения. Если по истечении трех часов вы не пришли к единодушному решению, вы приступаете к формированию ответов на основании большинства голосов», — сказал судья Юрий Житников присяжным на процессе, проходящем в Московском окружном военном суде.

Он попросил присяжных около 18.00 часов по московскому времени «подать знак», тогда будет объявлен перерыв на отдых до следующего дня.

Перед тем как коллегия удалилась в совещательную комнату, из ее состава были выведены мужчина и женщина, передает РИА Новости. Присяжная скрыла судимость мужа, поэтому она не может участвовать в вынесении вердикта. У присяжного №6 были обнаружены «посторонние записи», которые он назвал личными конспектами. Среди них распечатки карт и большой ватман со схемами и записями. Прокурор заявила, что эти бумаги присяжному передало некое «заинтересованное лицо».

«Мы видим четко, что это информация, которая имеется в деле, но не была исследована в суде. То есть это тот период, который не вменяется обвиняемым. Присяжный не мог услышать здесь эти материалы», — заявила гособвинитель Мария Семененко.

«Я полагаю, что, собирая эти доказательства, собирая эти таблицы, вы исходили из благих намерений, с целью систематизировать свои знания, но я вам неоднократно разъяснял, что присяжные не вправе собирать сведения, вы нарушали требования закона. Вы утратили объективность и нарушили требование закона, я вынужден вывести вас из коллегии», — пояснил судья.

Вместо них в коллегию вошли запасные присяжные.

В убийстве Немцова обвиняются Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.
Политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

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