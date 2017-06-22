Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли

Присяжные, рассматривающие уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова, удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта 27 июня. Об этом сообщает в четверг, 22 июня, РИА Новости.

Судья Юрий Житников в Московском окружном военном суде в четверг начал оглашать напутственное слово, однако отметил, что присяжные не успеют вынести вердикт в рабочее время. В этой связи он решил закончить свое слово во вторник, 27 июня.

Участники процесса обсудили формулировки вопросного листа для присяжных. На основании их ответов будут сделаны выводы о виновности либо невиновности подсудимых. «Наказание по статье УК РФ "Убийство" предусматривает от 8 до 20 лет, а также до пожизненного лишения свободы и смертной казни, но в России она не применяется», — отметил судья.

Он напомнил присяжным фабулу обвинения, в котором говорится, что Анзор Губашев и Беслан Шаванов сидели в автомобиле и прикрывали Заура Дадаева, стрелявшего в Немцова. После убийства они подобрали Дадаева и скрылись на автомобиле ZAZ Chance с места преступления. Потом Темирлан Эскерханов, Шадид Губашев и Хамзат Бахаев помогли соучастникам скрыться, предоставив им жилье и свои машины, передает «Медиазона».

Судья также добавил, что обвиняемые, не имевшие постоянного источника доходов, согласились на убийство Немцова, за которое им было обещано 15 миллионов рублей.

21 июня подсудимые выступили с последним словом. Они извинились перед матерью и детьми Немцова и заявили о невиновности в убийстве. «Видит Всевышний, клянусь Аллахом и всем, что у меня есть, я не виновен, я не совершал», — заявил, в частности, Эскерханов. По его словам, он «чист как слеза ангела».

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства — Руслан Мухудинов, он находится в розыске.