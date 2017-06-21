Силовые структуры
 

Обвиняемый в убийстве Немцова рассказал об ангельской чистоте и ночных кошмарах

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Темирлан Эскерханов
Темирлан Эскерханов

Темирлан Эскерханов, обвиняемый по делу об убийстве в Москве в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова, отказался признавать вину и рассказал о своей чистоте. Об этом он заявил в Московском окружном военном суде, обращаясь к коллегии присяжных с последним словом, передает Агентство городских новостей «Москва» в среду, 21 июня.

«Видит Всевышний, клянусь Аллахом и всем, что у меня есть, я не виновен, я не совершал (...) Я по жизни честный человек и таким останусь, я на такое преступление никогда в жизни не пошел бы», — сказал Эскерханов.

Мужчина добавил, что он «глубоко верующий человек и знает, что убийство — большой грех». «Я чист как слеза ангела», — заявил обвиняемый.

Как передает РИА Новости, Эскерханов также пожаловался на ночные кошмары. «За два с половиной года я только два-три раза нормальный сон видел, во всех остальных — решетки. Снится, что я прихожу домой к матери, открываю дверь, а там решетка, и я просыпаюсь», — рассказал он.

Во время последнего слова другие фигуранты дела также не признали свою вину.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были задержаны, а затем арестованы Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства — Руслан Мухудинов, он предложил 15 миллионов рублей за убийство Немцова. Сейчас мужчина находится в розыске.

Киллером в Следственном комитете России считают Дадаева. Первоначально он дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, сославшись на пытки и давление следствия, и заявил о своей невиновности.

В зависимости от роли мужчины обвиняются в совершении преступлений по статьям «Убийство, совершенное организованной группой, по найму» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой».

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