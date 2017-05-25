Венедиктов рассказал о жалобах Немцова на угрозы за несколько часов до гибели

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал в суде, что оппозиционер Борис Немцов, убитый в Москве в феврале 2015 года, дважды жаловался ему на угрозы в свой адрес. Как сообщает «Интерфакс», показания журналиста были заслушаны в ходе заседания Московского окружного военного суда в четверг, 25 мая.

Первый разговор на эту тему между Венедиктовым и Немцовым состоялся в мае 2014 года, когда они вместе ужинали у бизнесмена Владимира Гусинского, проживающего в Израиле. По словам главреда «Эха», тогда политик говорил, что боится возвращаться в Россию, поскольку там его «либо посадят, либо убьют». От кого исходят угрозы оппозиционер тогда не уточнил.

«Гусинский говорил, что ему необходима охрана, даже предложил ему помочь. Я тоже предложил, так как четыре года [нахожусь] под охраной в связи с угрозами, которые мне поступали из Чечни», — отметил Венедиктов.

Второй и последний разговор на тему угроз был телефонным и состоялся за четыре часа до гибели политика. Последний утверждал, что их источником является «Кадыров (глава Чечни Рамзан Кадыров — «прим. Ленты.ру») и кадыровцы», сообщил Венедиктов. Оппозиционер указывал, что его стали запугивать гораздо чаще после того, как он высказал свою позицию по поводу карикатур Charlie Hebdo (комментируя расстрел журналистов французского сатирического издания, Немцов в своем блоге 9 января 2015-го резко выступал против исламского террора и говорил о необходимости «отделения мечети от власти»).

Через несколько дней после этой публикации Кадыров написал в Instagram, что все те, кто поддерживают Charlie Hebdo, являются его личными врагами, указал журналист. По его словам, Немцов считал «выступления главы Чечни угрозами».

После выступления главреда радиостанции судья Юрий Житников отказал представителям потерпевшей стороны в допросе Венедиктова в связи с тем, что «показания не являются относимыми по настоящему делу». «Ни один из подсудимых не обвиняется в том, что угрожал кому-либо, ни один из них не обвиняется в том, что он совершил эти преступления, исходя из религиозной розни или ненависти», — подчеркнул он.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были задержаны, а затем арестованы Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил 15 миллионов рублей за убийство Немцова. Киллером в Следственном комитете России считают Дадаева. Первоначально он дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, сославшись на пытки и давление следствия, и заявил о своей невиновности.

О том, что Немцов получал угрозы, говорилось и раньше. Об этом, в частности, заявляли его дочь Жанна и оппозиционный политик Илья Яшин. По словам последнего, Немцов серьезно опасался лишь Кадырова.