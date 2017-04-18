Предполагаемый убийца Немцова заявил о своей невиновности

Заур Дадаев, фигурант дела об убийстве Бориса Немцова, заявил о своей невиновности. На заседании Московского окружного военного суда он пояснил, что с 26 по 28 февраля 2015 года у него был насморк и он не уезжал далеко от дома на Веерной улице в Москве, где жил на съемной квартире, сообщает во вторник, 18 апреля «Интерфакс».

По словам Дадаева, он выходил только в мечеть и в ресторан в день гибели Немцова, а после посещения ресторана «Веселый Бабай» якобы пришел домой в 16:45 и не выходил оттуда до следующего дня, уточняет РИА Новости.

Ранее подсудимые, в том числе сам Дадаев, не отрицали свою причастность к преступлению. 6 апреля в суде были оглашены показания Шадида Губашева, в которых он связал убийство политика с оскорблением мусульман. В них сказано, что выстрелы в Немцова произвел [Заур] Дадаев, брат Губашева Анзор был водителем в день убийства, а Беслан Шаванов (погиб при задержании — прим. «Ленты.ру») следил за Немцовым.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы.