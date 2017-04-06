Фигурант дела Немцова связал убийство политика с оскорблением мусульман

В признательных показаниях Шадида Губашева, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова, говорится, что политика убили за оскорбления мусульман и пророка Мухаммеда. Они были оглашены в Московском окружном военном суде в четверг, 6 апреля, передает РИА Новости.

Показания зачитывала прокурор Мария Семененко, поскольку сам подсудимый отказался от них и заявил о своей невиновности. «Это не мои слова. Как мне сказали, то я и делал, я подписал, но это не мои слова», — сказал Губашев. При этом из документов следует, что он сам не принимал участия в убийстве и узнал о нем от брата.

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«Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял [Заур] Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании — прим. «Ленты.ру») следил за Немцовым», — говорится в показаниях.

28 марта стало известно, что брат Анзор Губашев, также обвиняемый в убийстве оппозиционера, готовится к свадьбе в СИЗО.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы.