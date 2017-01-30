Обвиняемые в убийстве Немцова отсудили в ЕСПЧ 13 тысяч евро за нарушение прав

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить по 6,5 тысяч евро Анзору и Шагиту Губашевым, обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из них Муса Хадисов.

По его словам, суд постановил взыскать в их пользу компенсацию за нарушения статей 5 и 8 Конвенции о защите прав человека, гарантирующих, соответственно, право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

«Мы просили признать нарушением прав наших подзащитных условия содержания в следственном изоляторе, их этапирования, а также слишком долгое рассмотрение наших жалоб на продление им меры пресечения. Суд с нами согласился», — пояснил защитник.

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Московский окружной военный суд (МОВС) 12 января постановил изъять из материалов дела об убийстве Немцова видеозапись, которая подтверждает алиби Заура Дадаева, предполагаемого убийцы политика, так как экспертиза подлинности данной записи не проводилась.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы.