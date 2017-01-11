Бывший командир батальона «Север» пришел в суд по делу об убийстве Немцова

В Московский окружной военный суд на процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова пришел бывший командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Об этом в среду, 11 января, сообщает «Медиазона».

Он вызван в качестве свидетеля. Под его руководством в батальоне служил главный фигурант уголовного дела Заур Дадаев, которого следствие считает киллером.

В мае 2015 года Делимханов пошел на повышение и был назначен заместителем командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск. В настоящее время он слушатель академии Генштаба. Об этом сам Делимханов сообщил судье. Свидетель также сослался на плохое самочувствие, в связи с чем суд отложил его допрос на следующую неделю.

Бывший командир батальона «Север» был вызван в суд на заседание 13 декабря 2016 года. Вместе с ним должны были явиться его заместитель Руслан Геремеев и его брат Артур Геремеев. Однако свидетели в тот день проигнорировали повестку и не явились в суд. «Мы просим вызвать в суд Руслана Геремеева, считаем это крайне необходимым. Он был осведомлен о преступной деятельности подсудимых. Просим разыскать его и обеспечить явку в суд», — объяснила необходимость их допроса адвокат семьи Немцова Ольга Михайлова.

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5 мая 2016 года во время обыска в квартире подозреваемого в причастности к убийству Немцова Артура Геремеева правоохранительные органы нашли пистолет, принадлежащий его брату Руслану.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы.

Делимханову в 2009 году было присвоено звание Героя России. Он родной брат депутата Госдумы Адама Делимханова, ближайшего соратника Рамзана Кадырова.