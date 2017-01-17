Суд допросил бывшего командира предполагаемого убийцы Немцова

Бывший командир батальона «Север» Алибек Делимханов, проходящий свидетелем по делу об убийстве политика Бориса Немцова, заявил в Московском окружном военном суде (МОВС), что не отправлял в Москву Заура Дадаева, предполагаемого убийцу политика. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ТАСС.

«Лично я не отправлял и не подписывал приказов об отправке Дадаева в командировки в Москву», — ответил Делимханов на вопрос представителя потерпевшей стороны Вадима Прохорова, посылал ли он в столицу Дадаева с августа 2014 года по март 2015 года.

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Делимханов пришел в суд в военной форме с медалями и поздоровался с подсудимыми. В ходе допроса офицер заявил также, что знает только Дадаева, который был его подчиненным, с остальными же фигурантами он, по его словам, не знаком.

12 января стало известно, что МОВС постановил изъять из материалов дела об убийстве Бориса Немцова видеозапись, которая подтверждает алиби Дадаева.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы.

