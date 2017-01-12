Из дела Немцова изъяли подтверждающую алиби возможного убийцы видеозапись

Московский окружной военный суд (МОВС) постановил изъять из материалов дела об убийстве Бориса Немцова видеозапись, которая подтверждает алиби Заура Дадаева, предполагаемого убийцы политика. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинения и исключил из материалов уголовного дела видеозапись, которая подтверждает алиби моего подзащитного», — сказал адвокат Шамсудин Цакаев.

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По словам Цакаева, суд просмотрел основные эпизоды видеозаписи и принял решение исключить ее из материалов без заключения специалиста, так как экспертиза подлинности данной записи не проводилась.

11 января стало известно, что в МОВС на процесс по делу об убийстве Немцова пришел бывший командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Он был вызван в качестве свидетеля. Под руководством Делимханова в батальоне служил главный фигурант уголовного дела Заур Дадаев, которого следствие считает киллером.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы.