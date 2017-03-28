Второй обвиняемый в убийстве Немцова собрался жениться в СИЗО

Обвиняемый в убийстве оппозиционера Бориса Немцова Анзор Губашев готовится к свадьбе в СИЗО. Об этом во вторник, 28 марта, на заседании Московского окружного военного суда (МОВС) сообщил судья Юрий Житников, передает РЕН ТВ.

Разрешение на брак Губашеву должен выдать суд.

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30 января адвокат Муса Хадисов заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить по 6,5 тысяч евро Анзору Губашеву и его брату Шагиту за нарушения статей 5 и 8 Конвенции о защите прав человека, гарантирующих, соответственно, право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

13 декабря 2016-го стало известно, что другой фигурант уголовного дела об убийстве Немцова Хамзат Бахаев женился в московском следственном изоляторе летом того же года.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы.