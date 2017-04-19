Опубликовано видео первого допроса предполагаемого убийцы Немцова

Видео: Коммерсантъ ИД / YouTube

«Коммерсантъ» опубликовал видео первого допроса Заура Дадаева, подозреваемого в убийстве оппозиционера Бориса Немцова. На записи фигурант дела дает признательные показания (впоследствии он от них отказался). Допрос длился около двух часов. Газета выложила сокращенную версию и стенограмму.

Дадаев рассказал, что в январе 2015 года во Франции в сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда. «Немцов поддержал карикатуры и хотел опубликовать на территории Российской Федерации. После того как Немцов поддержал, возникла эта проблема. Все началось с этого», — отметил он.

Подозреваемый заявил, что в том же месяце он с Бесланом Шавановым и Анзором Губашевым стал следить за политиком. По его словам, 27 февраля Немцов пришел в ресторан, там встретил девушку (видимо, украинскую модель Анну Дурицкую), покинули заведение они вместе. «Я его уже видел, когда было метров 20-30 расстояние между нами. Я его начал догонять быстрым шагом (...) Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем», — признался Дадаев.

Он добавил, что потом сменил несколько автомобилей, включая такси, и добрался домой на западе Москвы. Через некоторое время приехали Беслан с Анзором. В ближайшие пару дней все они улетели в Грозный.

Дадаев также заявил, что убийство было не заказное, а «ради Аллаха», хотя ему предложили пять миллионов рублей, но он их не брал, потому «эти деньги грязные».

18 апреля этого года на заседании Московского окружного военного суда предполагаемый киллер заявил о своей невиновности. Он пояснил, что с 26 по 28 февраля 2015 года у него был насморк, и он не уезжал далеко от дома на Веерной улице в Москве.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве были арестованы сам Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы. Беслан Шаванов погиб при самоподрыве в ходе задержания в Грозном. По версии следствия, предполагаемый заказчик убийства — Руслан Мухудинов, он в розыске.