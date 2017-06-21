Стала известна дата оглашения присяжными вердикта по делу об убийстве Немцова

Присяжные, как ожидается, 22 июня вынесут свой вердикт пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова, передает РИА Новости.

В Московском окружном военном суде (МОВС) фигуранты дела — Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы — уже выступили с последним словом. Подсудимые извинились перед матерью и детьми Немцова и заявили о невиновности в убийстве.

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«Я обращаюсь к стороне потерпевших, я хочу, чтобы вы передали матери убитого человека соболезнования от нашего имени и сказали ей огромное спасибо за то, что она вырастила такого мужественного сына», — сказал Анзор Губашев.

Он извинился также за оскорбления, которые позволил себе в адрес Немцова на видеозаписи своих признательных показаний, данных на стадии следствия.

«Прошу передать дочери и матери извинения за свои слова и слова своего брата, потому что это не является значимыми словами, это слова ФСБ», — поддержал его Шадид Губашев.

«Это ужасное убийство, этому нет оправдания, но не менее ужасно, что с такой легкостью могут обвинить невиновного человека в убийстве», — заявил присяжным Бахаев.

Гособвинитель Мария Семененко в ходе прений заявил, что вина подсудимых в убийстве Немцова полностью доказана. Она напомнила, что «у Бориса Ефимовича Немцова тоже были свои права. Он хотел жить, не собирался умирать, и те, кто отнял у него главное право — на жизнь, должны понести за это заслуженное наказание», цитирует прокурора газета «Коммерсантъ».

Шестого участника преступления, уничтоженного при задержании Беслана Шаванова, Семененко попросила присяжных признать виновным посмертно. В то же время адвокаты дочери Немцова Жанны считают, что следствию не удалось доказать причастность к преступлению Бахаева.

Политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил 15 миллионов рублей за убийство Немцова. Киллером следствие считает Дадаева. Первоначально он дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, сославшись на пытки и давление следствия, и заявил о своей невиновности.