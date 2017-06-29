Присяжные признали всех пятерых фигурантов виновными в убийстве Немцова

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт пятерым фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила «Медиазона».

По мнению коллегии, преступление было совершено Зауром Дадаевым совместно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью (Беслан Шаванов).

За виновность Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства, проголосовали 10 из 12 присяжных. Причастность остальных также признали большинство членов коллегии.

Никто из пятерых подсудимых не заслуживает снисхождения, говорится в вердикте.

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Три дня потребовалось коллегии, чтобы принять решение по делу.

Теперь на основании обвинительного вердикта гособвинитель должен запросить конкретные сроки для подсудимых. Затем судья Юрий Житников вынесет приговор.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся сейчас в розыске, предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство.