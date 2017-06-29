Силовые структуры
 

Прокурор 4 июля запросит предельное наказание для убийц Немцова

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Гособвинение 4 июля запросит предельное наказание для признанных виновными пятерых фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова, передает РИА Новости.

На процессе в Московском окружном военном суде 29 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт Зауру Дадаеву, Темирлану Эскерханову, братьям Анзору и Шадиду Губашевым и Хамзату Бахаеву.

По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

На вынесение вердикта у присяжных ушло почти 13 часов. Исполнителем убийства считается Дадаев. Бахаев, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Эскерханов отслеживал маршруты Немцова, им содействовали братья Губашевы.

Семья Бориса Немцова как потерпевшая сторона довольна вердиктом присяжных, заявил адвокат Вадим Прохоров.

«Большей частью вердикт повторяет нашу позицию, только с нашей точки зрения, не доказана вина Бахаева, но присяжные решили по-иному», — сказал он. По его словам, в ходе разбирательства «совершенно очевидно стало, что заказчиком является не водитель, а майор Руслан Геремеев», которого адвокат назвал приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова.

В СК указали, что продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

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