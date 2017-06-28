Присяжные устали и отложили оглашение вердикта по делу об убийстве Немцова

Подсудимые по делу об убийстве Немцова

Вынесение вердикта по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова перенесено на четверг, 29 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Присяжные очень устали, мы просим объявить перерыв до завтра», — сказала старшина коллегии, отвечая на вопрос судьи Юрия Житникова.

Перерыв объявлен до 11:00 четверга.

27 июня суд исключил двух присяжных: женщину, раскрывшую судимость мужа, а также мужчину, принесшего в совещательную посторонние материалы. Вместо них в коллегию вошли запасные присяжные. После этого присяжные удалились в совещательную комнату для вынесения решения.

Как сообщает агентство «Москва», им предстоит ответить на 26 вопросов. Первые 16 касаются обвинений пяти подсудимых в убийстве политика, остальные 10 — обвинений в незаконном обороте оружия.

В убийстве Немцова обвиняются Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. 21 июня подсудимые выступили с последним словом. Они извинились перед матерью и детьми Немцова и заявили о невиновности в убийстве.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие считает Дадаева.

