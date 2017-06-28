В Кремле прокомментировали суд по делу об убийстве Немцова

На расследование убийства Бориса Немцова могут уйти годы, но это не значит, что следствие откажется от поисков заказчика. Такое мнение в среду, 28 июня, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что, естественно, необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, что будет означать для России ситуация, при которой заказчик преступления не будет найден.

Представитель Кремля также напомнил, что президент России неоднократно отвечал на подобные вопросы. «Он говорил, что они (такие преступления — прим. «Ленты.ру») очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поисков преступников», — напомнил Песков.

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Накануне, 27 июня, Московский окружной военный суд исключил двух присяжных перед вынесением вердикта по делу об убийстве Немцова: женщину, раскрывшую судимость мужа, а также мужчину, принесшего в совещательную посторонние материалы. Вместо них в коллегию вошли запасные присяжные. Затем они удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта пятерым обвиняемым.

В убийстве Немцова обвиняются Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. 21 июня подсудимые выступили с последним словом. Они извинились перед матерью и детьми Немцова и заявили о невиновности в убийстве.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил 15 миллионов рублей за убийство политика. Киллером следствие считает Дадаева.