Силовые структуры
 

Прокуратура потребовала пожизненный срок для Дадаева

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Заур Дадаев
Заур Дадаев

Прокурор Мария Семененко потребовала приговорить Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному заключению. Об этом сообщает в среду, 12 июля, РИА Новости.

«Прошу назначить Дадаеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тысяч рублей», — сказала она на заседании в Московском окружном военном суде. Семененко также просит лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества.

По мнению гособвинения, отбывать наказание Дадаев должен в колонии особого режима, отмечает «Интерфакс».

29 июня присяжные признали Дадаева виновным в убийстве оппозиционера и не заслуживающим снисхождения. Также суд признал вину и других фигурантов дела — Хамзата Бахаева, Темирлана Эскерханова, а также братьев Анзора и Шадида Губашевых.

Коллегия присяжных изначально должна была огласить свой вердикт 27 июня. Однако в тот день суд исключил двух его членов и перенес слушание на следующий день. При этом после вынесение вердикта вновь было отложено из-за усталости жюри.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие считает Дадаева.

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