Соучастники убийства Немцова получили от 11 до 19 лет колонии

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил соучастников убийства оппозиционера Бориса Немцова к срокам от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает РИА Новости.

«Суд приговорил Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, к 19 годам заключения, его брата Шадида — к 16, Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, — к 14, а Хамзата Бахаева 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей. Как и Дадаев, они будут отбывать наказание в колониях строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что МОВС приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве Бориса Немцова.

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Кроме того, суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей, а также лишил его звания лейтенанта и ордена Мужества. Отмечается, что приговор основывался на вердикте присяжных, признавших Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор. Гособвинение требовало приговорить убийцу Немцова к пожизненному заключению и оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие и суд считают Дадаева.