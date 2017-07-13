Осужденные за убийство Немцова заявили о непонимании приговора

Осужденные за убийство политика Бориса Немцова на вопрос судьи, понятен ли им приговор, ответили отрицательно. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает РИА Новости.

«Бог вам судья», — отозвался на приговор Заур Дадаев, которого суд признал непосредственным исполнителем преступления. После этого журналистов попросили удалиться из зала.

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Решением Московского окружного военного суда (МОВС) Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей, а также лишил его звания лейтенанта и ордена Мужества.

Суд также вынес приговоры соучастникам убийства Немцова. Анзор Губашев, который забрал убийцу с места преступления, был приговорен к 19 годам заключения, его брат Шадид — к 16 годам, Темирлан Эскерханов, следивший за Немцовым — к 14 годам, а Хамзат Бахаев получил 11 лет заключения. По версии следствия, Шадид Губашев и Хамзат Бахаев помогли соучастникам скрыться, предоставив им жилье и свои машины.

Каждому из соучастников назначен штраф в 100 тысяч рублей; они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие и суд считает Дадаева.