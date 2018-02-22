Оскорбление следователя оценили в месяц тюрьмы

Басманный суд Москвы добавил осужденному за убийство политика Бориса Немцова Темирлану Эскерханову один месяц колонии к 14-летнему сроку за оскорбление следователя. Об этом «Ленте.ру» собщила представитель суда Юнона Царева в четверг, 22 февраля.

Он признан виновным по статье 297 УК РФ («Неуважение к суду»).

20 февраля прокурор просил добавить подсудимому два месяца к тюремному заключению.

«Ваша честь, это шестерка, этот сучонок моей семье угрожал», — сказал Эскерханов о моральных качествах следователя Камашева 6 апреля на заседании в Московском окружном военном суде, где присяжные рассматривали дело об убийстве Немцова. Судья сделал тогда замечание обвиняемому, но, несмотря на это, Эскерханов продолжал называть следователя «шестеркой» и говорил о личной неприязни к нему. После этого выступления в отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РФ («Неуважение к суду»).

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13 июля 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил исполнителя убийства Немцова Заура Дадаева к 20 годам, его сообщника Анзора Губашева — к 19 годам, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. 10 октября 2017 года Верховный суд России смягчил осужденным приговор, сняв с них дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей с каждого.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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