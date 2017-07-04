Фигуранта дела об убийстве Немцова проверят из-за «сучонка» в адрес следователя

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку в отношении Тамерлана Эскерханова, одного из подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова, в связи с его оскорблениями в адрес представителя следствия. Об этом во вторник, 4 июля, знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС.

По его словам, проверка проводится по статье 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства»). Собеседник уточнил, что в выступлении перед присяжными Эскерханов в нецензурной форме высказался в адрес следователя.

В ходе заседания судья Юрий Житников также подтвердил, не уточняя деталей, что «после заявления одного из подсудимых следственные органы проводят проверку». Об этом он сообщил после того, как фигуранты дела рассказали, что перед заседанием суда их навестил следователь с двумя понятыми для проведения следственных действий.

«Ваша честь, это шестерка, этот сучонок моей семье угрожал», — заявил на заседании 6 апреля Эскерханов о моральных качествах следователя Камашева, цитирует «Медиазона». Судья сделал тогда замечание обвиняемому, но несмотря на это, Эскерханов продолжал называть следователя «шестеркой» и говорил о личной неприязни к нему. Судья предупредил обвиняемого, что он может «наговорить еще на одну статью».

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Если по результатам проверки в отношении Эскерханова будет возбуждено уголовное дело, то ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в виде обязательных работ на срок до 480 часов.

Прокурор 5 июля, как ожидается, предложит предельное наказание для пятерых подсудимых, которых присяжные признали виновными в убийстве Немцова, передает РИА Новости. Согласно нормам УК РФ, за участие в заказном убийстве всем им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

29 июня коллегия вынесла обвинительный вердикт после 13 часов обсуждения. Исполнителем убийства считается Дадаев. Бахаев, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Эскерханов отслеживал маршруты Немцова, им содействовали братья Губашевы. За убийство им заплатили 15 миллионов рублей.

Политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.