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11:55, 16 июля 2026Экономика

VK продаст RuStore гендиректору его разработчика

После санкций Евросоюза VK продаст RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский магазин приложений RuStore будет продан его менеджменту, а непосредственным покупателем 100 процентов актива выступит генеральный директор разработчика стора Дмитрий Панкрушев. Об этом со ссылкой на данные VK сообщает РИА Новости.

Нынешний владелец пообещал, что развитие платформы продолжится в прежнем режиме — команда RuStore будет внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу.

Решение о продаже принято на фоне новых санкций Евросоюза в отношении России. В список попали, в числе прочих, VK и разработчик российского мессенджера «Макс».

Для компании это первые прямые ограничения со стороны Европы, хотя ее гендиректор Владимир Кириенко находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании и США еще с 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкции в отношении социальных сетей и мессенджеров «репрессивным подходом».

В июне Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей, а затем на 3,5 миллиона рублей.

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