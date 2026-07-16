После санкций Евросоюза VK продаст RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

Российский магазин приложений RuStore будет продан его менеджменту, а непосредственным покупателем 100 процентов актива выступит генеральный директор разработчика стора Дмитрий Панкрушев. Об этом со ссылкой на данные VK сообщает РИА Новости.

Нынешний владелец пообещал, что развитие платформы продолжится в прежнем режиме — команда RuStore будет внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу.

Решение о продаже принято на фоне новых санкций Евросоюза в отношении России. В список попали, в числе прочих, VK и разработчик российского мессенджера «Макс».

Для компании это первые прямые ограничения со стороны Европы, хотя ее гендиректор Владимир Кириенко находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании и США еще с 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкции в отношении социальных сетей и мессенджеров «репрессивным подходом».

В июне Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей, а затем на 3,5 миллиона рублей.