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12:51, 14 июля 2026Интернет и СМИ

В Кремле отреагировали на санкции ЕС против мессенджера «Макс»

Песков назвал санкции ЕС против мессенджера «Макс» абсурдными
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на санкции Европейского союза (ЕС) против разработчика российского мессенджера «Макс». Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал решение ЕС в отношении мессенджера абсурдным. «Здесь европейцы проявляют, собственно, скажем так, свой не демократичный, а скорее репрессивный подход», — прокомментировал он санкции против сервиса.

Представитель Кремля также выразил убеждение, что «Макс», несмотря на ограничения, продолжит бурно и успешно развиваться.

13 июля сообщалось, что ЕС ввел санкции против компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком мессенджера «Макс». Также в санкционный список попала российская компания VK, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и несколько других сервисов.

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