На осужденного за убийство Немцова завели дело об оскорблении следователя

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова к 14 годам заключения Темирлан Эскерханов стал фигурантом нового уголовного дела — об оскорблении следователя. Об этом в среду, 11 октября, его адвокат Анна Бюрчиева сообщила РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ ("Неуважение к суду"). Обвинение пока не предъявлено», — сказала адвокат.

По версии следствия, Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы — Александра Камашева, который пришел на заседание в качестве свидетеля, чтобы дать пояснения по некоторым из доказательств.

«По делу была назначена лингвистическая экспертиза, но эксперты не смогли прийти к ясным выводам. Теперь будет проведена вторая экспертиза, от нее и зависит судьба уголовного дела — экспертам предстоит определить, было ли оскорбление или нет», — пояснила Бюрчиева.

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10 октября стало известно, что Верховный суд России смягчил наказание пятерым осужденным за убийство Бориса Немцова, исключив дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому.

13 июля Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил исполнителя убийства Немцова Заура Дадаева к 20 годам, его сообщника Анзора Губашева — к 19 годам, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.