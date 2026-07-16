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Силовые структуры
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11:57, 16 июля 2026Силовые структуры

Получивший высокий масонский чин рэпер Птаха попал на видео возле суда

Появилось видео, как рэпер Птаха заходит в суд на слушание дела о пропаганде наркотиков
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, прибыл в суд на слушание дела о пропаганде наркотиков. Исполнитель попал на видео, которым делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как рэпер поднимается по лестнице и заходит в здание суда.

В отношении Нуриева составили административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»). Артисту грозит штраф или приостановка деятельности.

В 2023 году Птаха заявлял «Ленте.ру», что введение уголовной ответственности для рэперов за песни о наркотиках — это дискриминация.

Ранее сообщалось, что рэпер получил высокий масонский чин — титул досточтимого мастера ложи России.

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